Белорусские силовики запугивают беженцев выстрелами, - Минобороны Польши

На кадрах заметно, как группа мигрантов, в окружении силовиков стоит у пограничного контроля на белорусской территории. После чего раздался выстрел, повлекший крики среди толпы мигрантов.

В Минобороны также отмечают, что кроме выстрелов, белорусские военные совершают насильственные действия в отношении беженцев.

"Белорусские силовые службы запугивают мигрантов, стреляя в их присутствии. Мы также зафиксировали акты насилия со стороны белорусов", - говорится в сообщении.