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Білоруські силовики залякують біженців пострілами, - Міноборони Польщі

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Польщі заявило, що білоруські силовики залякують мігрантів, застосовуючи стрільбу. Відомство оприлюднило відповідний ролик у соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Міноборони у Twitter.

На кадрах помітно, як група мігрантів, в оточенні силовиків стоїть біля прикордонного контролю на білоруській території. Після чого пролунав вистріл, що спричинив крики серед натовпу мігрантів.

У Міноборони також зазначають, що окрім пострілів, білоруські військові здійснюють насильницькі дії стосовно біженців.

"Білоруські силові служби залякують мігрантів, стріляючи в їх присутності.Ми також зафіксували акти насильства з боку білорусів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі заявили про збільшення чисельності військових на кордоні з Білоруссю. Причиною тому стали численні спроби мігрантів прорватися на польську територію.

Додамо, Польща пригрозила повністю закрити кордон з Білоруссю через мігрантів.

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