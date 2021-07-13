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Белорусские силовики в очередной раз проводят обыски в негосударственных медиа

Автор: Сергей Пышкин

Представители уголовного розыска посетили с обысками бухгалтера Гомельского издания "Сильные новости" и издателя "Бинокля". Причины обыска неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Naviny.by.

Сейчас известно, что белорусские силовики провели обыски по месту жительства бухгалтера Гомельского интернет-портала "Сильные новости" Анны Стрельченко. Подробности и причины пока неизвестны.

Издатель Брестского издания "Бинокль" Ольга Латышева сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что представители уголовного розыска пожаловали и к ней. В результате обыска, журналистку отвезли в Ленинский районный отдел, а через некоторое время отпустили, конфисковав перед этим мобильный телефон.

Отметим, что белорусские силовики активизировали обыски среди редакций негосударственных медиа и журналистов. Всего, 8 и 9 июня, на территории страны были задержаны 15 представителей медиасфер и активистов.

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