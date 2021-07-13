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Білоруські силовики вкотре проводять обшуки в недержавних медіа

Автор: Сергій Пишкін

Представники карного розшуку завітали з обшуками до бухгалтера Гомельського видання "Сильні новини" й видавця "Біноклю". Причини обшуку - невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Naviny.by.

Наразі відомо, що білоруські силовики провели обшуки за місцем проживання бухгалтера Гомельского інтернет-порталу "Сильні новини" Ганни Стрельченко. Подробиці й причини наразі невідомі.

Видавець Брестського видання "Бінокль" Ольга Латишева повідомила у своєму Twitter-акаунті про те, що представники карного розшуку завітали й до неї. Внаслідок обшуку, журналістку відвезли до Ленінського районного відділу, а через деякий час відпустили, конфіскувавши перед цим мобільний телефон.

Відзначимо, що білоруські силовики активізували обшуки серед редакцій недержавних медіа й журналістів. Загалом, 8 та 9 червня, на території країни було затримано 15 представників медіасфер й активістів.

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