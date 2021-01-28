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Белорусские правозащитники сообщили о более 200 политзаключенных в стране

Автор: Даша Харченко

В списке политзаключенных белорусского правозащитного центра "Весна" находится 220 человек. Среди них есть осужденные по статьям о насилии в отношении служащего милиции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также политзаключенных обвиняют якобы в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок; умышленном причинении тяжкого телесного повреждения лицу при несении служебной деятельности.

По мнению правозащитников, мониторинг судебных слушаний показал, что суды принимают "непропорционально суровые (неадекватные)" приговоры задержанным.

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Ранее стало известно, что Беларусь с 25 января начала внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности своей армии. Некоторые военные объединения уже привели в высшую степень боевой готовности.

Напомним, в Беларуси 23 января прошли очередные акции протеста против действий действующей власти. Силовики задержали более 150 человек. Как известно, акции протеста вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года и продолжаются до сих пор.

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