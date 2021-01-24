В Беларуси на протестах в субботу задержали более 150 человек

Фото: протесты в Беларуси (news.tut.by)

В Беларуси 23 января прошли очередные акции протеста против действий действующей власти. Силовики задержали более 150 человек.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Митинги прошли в виде "цепей солидарности" с политзаключенными: люди выходили, взявшись за руки, с национальной бело-красно-белой символикой, которая сегодня в Беларуси фактически запрещена, и ее использование преследуется.

Больше всего таких акций состоялось в Минске. Там на улицы вышло больше людей. Кроме того, протестировали и в меньших городах, таких как Гродно и Брест.

По сообщениям правозащитников, задержаны более 150 человек. В частности, правозащитный центр "Весна" приводит имена 131 задержанного в Минске и пишет еще о примерно 20 задержанных в других городах.

Некоторые из участников акций в Беларуси также выражали солидарность с демонстрантами в России, которые в тот же день протестовали, требуя освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

РБК-Украина писало, что ранее Александр Лукашенко согласовал обновления Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об админнарушениях. В новых кодексах предусмотрен штраф за бело-красно-белые флаги.

Как известно, акции протеста вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года и продолжаются до сих пор.