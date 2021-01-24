ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси на протестах в субботу задержали более 150 человек

Воскресенье 24 января 2021 06:45
В Беларуси на протестах в субботу задержали более 150 человек
Фото: протесты в Беларуси (news.tut.by)
Автор: Инна Собора

В Беларуси 23 января прошли очередные акции протеста против действий действующей власти. Силовики задержали более 150 человек.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Митинги прошли в виде "цепей солидарности" с политзаключенными: люди выходили, взявшись за руки, с национальной бело-красно-белой символикой, которая сегодня в Беларуси фактически запрещена, и ее использование преследуется.

Больше всего таких акций состоялось в Минске. Там на улицы вышло больше людей. Кроме того, протестировали и в меньших городах, таких как Гродно и Брест.

По сообщениям правозащитников, задержаны более 150 человек. В частности, правозащитный центр "Весна" приводит имена 131 задержанного в Минске и пишет еще о примерно 20 задержанных в других городах.

Некоторые из участников акций в Беларуси также выражали солидарность с демонстрантами в России, которые в тот же день протестовали, требуя освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

РБК-Украина писало, что ранее Александр Лукашенко согласовал обновления Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об админнарушениях. В новых кодексах предусмотрен штраф за бело-красно-белые флаги.

Как известно, акции протеста вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года и продолжаются до сих пор.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Беларусьпротест

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь