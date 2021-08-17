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Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс в ответ усилил охрану

Автор: Валерия Полищук

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литвы. Вильнюс распорядился усилить охрану государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Сегодня в Шальчининкайском районе, белорусские силы со щитами и ОМОНом силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литвы и проникли на территорию страны.

Незаконные действия белорусских чиновников были зафиксированы на видео сотрудниками Государственной пограничной службы.

Информация о нарушении государственной границы будет использована в досудебном расследовании Литвы, о чем также проинформирован уполномоченный Белорусского пограничного комитета.

Это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

"Мы не можем мириться с такой наглой провокацией, когда 12 белорусских должностных лиц пересекли сегодня границу Литвы. Мы немедленно отреагировали на эту провокацию и приняли решение об усилении охраны границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

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