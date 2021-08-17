Білоруські прикордонники незаконно перетнули кордон Литви. Вільнюс у відповідь посилив охорону

Білоруські прикордонники незаконно перетнули кордон Литви. Вільнюс розпорядився посилити охорону державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Сьогодні в Шальчінінкайському районі, білоруські сили зі щитами і ОМОНом силою витіснили групу з 35 мігрантів на територію Литви і проникли на територію країни.
Незаконні дії білоруських чиновників були зафіксовані на відео співробітниками Державної прикордонної служби.
Інформація про порушення державного кордону буде використана в досудовому розслідуванні Литви, про що також поінформований уповноважений білоруського прикордонного комітету.
Це не перший подібний інцидент на литовсько-білоруському кордоні за останні дні.
"Ми не можемо миритися з такою нахабною провокацією, коли 12 білоруських посадових осіб перетнули сьогодні кордон Литви. Ми негайно відреагували на цю провокацію і прийняли рішення про посилення охорони кордону", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.