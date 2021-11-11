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Білоруські мігранти. Українців із прикордонних районів попросили повідомляти про незнайомців

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 09:25
Білоруські мігранти. Українців із прикордонних районів попросили повідомляти про незнайомців Фото: в Україні звернулися до мешканців районів біля кордону з Білоруссю (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іванна Шовкун

У зв'язку із ситуацією з білоруськими мігрантами українців, які проживають у прикордонних з Білоруссю районах, попросили інформувати правоохоронні органи про невідомих осіб. А спецслужби України спільно з МВС приведені у підвищену бойову готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі "Україна 24".

За словами Єніна, ескалація кризи на кордоні з Білоруссю можлива будь-якої миті. Тому МВС перевірить технічні засоби, які контролюють кордон України.

"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил та засобів, які знаходяться у безпосередній близькості до державної кордону України", - сказав Єнін. Він додав, що Україна контактує щодо цього питання з Польщею.

У четвер, 11 листопада, глава МВС Денис Монастирський планує перевірити ситуацію на кордоні України та Білорусі.

"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Поліція звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, польські правоохоронці показали відео, на якому видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами на кордоні в Білорусі.

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