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Белорусские МАЗы не попадут в Украину: установлены заградительные пошлины

Автор: Александр Белоус

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила заградительные пошлины на грузовые автомобили из Беларуси. Размер ставки специальной пошлины составляет 35%.

Решение комиссии обнародовано в газете Урядовый курьер.

Как отмечается в сообщении, правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли", и считаются "дискриминационными и недружественными", говорится в сообщении.

Отметим, в мае 2020 года по результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением с территории Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Напомним, в Беларуси выпускают грузовые автомобили МАЗ, которые экспортируются в том числе в Украину.

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