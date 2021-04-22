Белорусские МАЗы не попадут в Украину: установлены заградительные пошлины

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины установила заградительные пошлины на грузовые автомобили из Беларуси. Размер ставки специальной пошлины составляет 35%.
Решение комиссии обнародовано в газете Урядовый курьер.
Как отмечается в сообщении, правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.
"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли", и считаются "дискриминационными и недружественными", говорится в сообщении.
Отметим, в мае 2020 года по результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением с территории Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.
Напомним, в Беларуси выпускают грузовые автомобили МАЗ, которые экспортируются в том числе в Украину.