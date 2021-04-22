Білоруські МАЗи не попадуть в Україну: встановлені загороджувальні мита

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України встановила загороджувальні мита на вантажні автомобілі з Білорусі. Розмір ставки спеціального мита становить 35%.

Як зазначається в повідомленні, урядом Республіки Білорусь створені штучні бар’єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях, у результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на ринок Республіки Білорусь.

"Такі дії Республіки Білорусь суперечать статтям 5 та 6 Договору про зону вільної торгівлі", та вважаються "дискримінаційними та недружніми", йдеться в повідомленні.