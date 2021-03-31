США восстановят санкции против девяти госпредприятий Белоруссии
Соединенные Штаты восстановят ранее отмененные санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Приостановка действия рестрикций истечет 26 апреля.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.
"Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление (приостановки действия этих санкций - ред.)", - отметил он.
Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".
Отметим, что США ввели санкции в отношении Беларуси в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено.
Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.
Напомним, Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты.