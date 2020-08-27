Білоруські католики висловили протест у зв'язку з блокуванням бійцями ОМОН костелу

Фото: блокування бійцями ОМОН Червоного костьолу в Мінську (TUT.BY)

Єпископ попередив білоруську владу про неприпустимість і незаконність подібних дій

Генеральний вікарій Мінсько-Могильовської архієпископії Римсько-католицької церкви в Білорусі, єпископ Юрій Кособуцький висловив протест проти дій співробітників ОМОНу, які блокували вхід і вихід костелу Святих Симона і Олени (Червоний костел) в Мінську. За його словами, це суперечить праву громадян на свободу совісті та релігії, гарантованого Конституцією Республіки Білорусь.

Про це повідомляє сайт Сatholic.by.

Єпископ попередив білоруську владу про неприпустимість і незаконність подібних дій.

"Церква - це святилище Бога, яке можуть вільно відвідувати всі. Блокування входу і виходу людей суперечить гарантованому конституцією праву громадян на свободу совісті та релігії, ображає почуття віруючих і виходить за рамки законів людини і Бога", - заявив він.

Протест підтримав єпископський вікарій Могильова і Могильовської області єпископ Олександр Яшевський.

Ієрархи сподіваються, що подібних дій правоохоронних органів на території святинь більше не повториться.

Нагадаємо, білоруси вже 17 день поспіль виходять на акції протесту через фальсифікацію президентських виборів у країні. На виборах, які відбулися 9 серпня, офіційно переміг діючий президент Олександр Лукашенко, який нібито отримав підтримку понад 80% виборців.

Увечері 26 серпня в Мінську почалися затримання під час акції протесту на площі Незалежності; частина протестуючих виявилася оточена ОМОНом в Червоному костьолі.

Відзначимо, що Радбез Білорусі прийняв постанову про стабілізацію ситуації в країні.

Раніше у Білорусі створили комісію з перевірки випадків побиття протестувальників.