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Білоруські десантники прибули до Казахстану

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Казахстан, Четвер 06 січня 2022 23:17
Білоруські десантники прибули до Казахстану Фото: білоруські миротворці прибули в Казахстан (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталья Скороход

Білоруські миротворці сил ОДКБ прибутку в Казахстан. Їх доставили на п'яти літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Світ 24.

Білоруських миротворців до Казахстану доставили на літаках Іл-76 для врегулювання ситуації. У складі - рота вітебських бійців-десантників. Всі вони - військовослужбовці-контрактники.

"На місці вони нададуть допомогу у врегулюванні ситуації", - заявляє телеканал.

Нагадаємо, що Білорусь відправляє до Казахстану своїх миротворців. Про це попросив президент Казахстану, щоб придушити протести.

Також повідомлялося, що Росія відправила до Казахстану своїх військових. Вони воювали проти України і окупували Крим.

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