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Белорусские десантники получили приказ на пересечение границы с Украиной

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Четверг 03 марта 2022 21:57
Белорусские десантники получили приказ на пересечение границы с Украиной Фото: Белорусские десантники (mil.by)
Автор: Антон Федорцив

Силы специальных операций ВС Беларуси получили задачу перейти границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Белорусские войска могут атаковать Волынское направление. По ту сторону украинской границы в лесистой местности стоит 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Приказ о пересечении границы командование воинской части уже якобы получило. В то же время доведение боевого приказа будет осуществлено уже на территории Украины.

"Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – отметили в центре.

К слову, украинские гражданские получили право получить огнестрельное оружие для противостояния агрессии РФ.

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