Белорусские десантники получили приказ на пересечение границы с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на о фициальную страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.

Белорусские войска могут атаковать Волынское направление. По ту сторону украинской границы в лесистой местности стоит 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Приказ о пересечении границы командование воинской части уже якобы получило. В то же время доведение боевого приказа будет осуществлено уже на территории Украины.

"Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – отметили в центре.