Белорусские десантники получили приказ на пересечение границы с Украиной
Силы специальных операций ВС Беларуси получили задачу перейти границу с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Центра стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook.
Белорусские войска могут атаковать Волынское направление. По ту сторону украинской границы в лесистой местности стоит 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
Приказ о пересечении границы командование воинской части уже якобы получило. В то же время доведение боевого приказа будет осуществлено уже на территории Украины.
"Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – отметили в центре.
К слову, украинские гражданские получили право получить огнестрельное оружие для противостояния агрессии РФ.
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