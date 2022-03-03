Білоруські десантники отримали наказ на перетин кордону з Україною
Сили спеціальних операцій ЗС Білорусі отримали завдання перейти кордон із Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Центру стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.
Білоруські війська можуть атакувати Волинський напрямок. По той бік українського кордону в лісистій місцевості стоїть 38-ма окрема десантно-штурмова бригада.
Наказ про перетин кордону командування військової частини нібито вже отримало. Натомість доведення бойового наказу буде здійснено вже на території України.
"Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", – зазначили в центрі.
До слова, українські цивільні отримали право отримати вогнепальну зброю для протистояння агресії РФ.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.