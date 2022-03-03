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Білоруські десантники отримали наказ на перетин кордону з Україною

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Четвер 03 березня 2022 21:57
Білоруські десантники отримали наказ на перетин кордону з Україною Фото: Білоруські десантники (mil.by)
Автор: Антон Федорців

Сили спеціальних операцій ЗС Білорусі отримали завдання перейти кордон із Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Центру стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

Білоруські війська можуть атакувати Волинський напрямок. По той бік українського кордону в лісистій місцевості стоїть 38-ма окрема десантно-штурмова бригада.

Наказ про перетин кордону командування військової частини нібито вже отримало. Натомість доведення бойового наказу буде здійснено вже на території України.

"Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", – зазначили в центрі.

До слова, українські цивільні отримали право отримати вогнепальну зброю для протистояння агресії РФ.

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