Білоруські десантники отримали наказ на перетин кордону з Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Центру стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

Білоруські війська можуть атакувати Волинський напрямок. По той бік українського кордону в лісистій місцевості стоїть 38-ма окрема десантно-штурмова бригада.

Наказ про перетин кордону командування військової частини нібито вже отримало. Натомість доведення бойового наказу буде здійснено вже на території України.

"Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", – зазначили в центрі.