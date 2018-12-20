В УПЦ МП просят Порошенко наложить вето на закон о переименовании церкви

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В УПЦ МП считают решение Рады о переименовании церкви неконституционным

В Украинскойправославной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают решение Верховной рады о переименовании церкви неконституционным и просят президента Украины наложить вето на соответствующий закон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление юридического отдела УПЦ МП.

Как отмечается, сегодня Рада приняла законопроект № 5309 "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

"Заявляем, что принятый сегодня законопроект №5309 нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к Украинской православной церкви, а также не соответствует Конституции Украины, Общей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - говорится в заявлении.

Вкроме того, в УПЦ МП заявили, что принуждение Украинской православной церкви к смене названия является "вмешательством в ее деятельность, что может привести к непредсказуемым последствиям в обществе".

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины подписал законопроект №5309, которым парламент обязал УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь.