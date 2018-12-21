Білоруська церква не визнала автокефалію Православної церкви України

Фото: предстоятель БПЦ Павло (wikipedia.org)

Церква Білорусі назвала розкольницькою нову українську церкву

Білоруська православна церква не визнала автокефалію нової Православної церкви України і назвала її розкольницькою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Білоруської церкви.

Повідомляється, що вчора пройшли загальні збори Мінської єпархії на чолі з предстоятелем БПЦ митрополитом Павлом, у підсумковій заяві яких Білоруська церква визнає "розкольницьким співтовариством так звану Автокефальну Православну Церкву на чолі з так званим митрополитом Київським і всієї України Епіфаніем".

Зазначимо, Білоруська церква є екзархатом Московського патріархату (як УПЦ МП), тобто канонічним підрозділом Російської православної церкви на території Білорусі.

Нагадаємо, напередодні Верховна рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату перейменуватися на Російську православну церкву в Україні.

Також вчора представники УПЦ МП попросили президента Петра Порошенка накласти вето на прийнятий закон. На їхню думку, рішення про перейменування порушує право на свободу віросповідання і дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих України.