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Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву

Автор: РБК-Украина

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву. Ранее Польша выдала ей гуманитарную визу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционера Павла Латушко.

Представители белорусской общины в Польше ожидали Тимановскую в аэропорту Варшавы. Рейс из Вены, в котором летела спортсменка, сел вовремя, но Тимановська так и не вышла из главных дверей терминала.

Однако белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со спортсменкой, которая уже находится в Варшаве.

Сегодня Тимановская вылетела из Токио и Варшаву. Изначально предполагалось, что она полетит прямым рейсом, однако спортсменка летела с пересадкой через Вену.

Отметим, что правительство Польши предоставило ей визу и предложило продолжить свою спортивную карьеру.

Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Ее отстранили от Олимпиады после того, как она раскритиковала руководство белорусской сборной.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ.

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