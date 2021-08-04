Белорусская спортсменка Тимановская прибыла в Варшаву

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву. Ранее Польша выдала ей гуманитарную визу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционера Павла Латушко.
Представители белорусской общины в Польше ожидали Тимановскую в аэропорту Варшавы. Рейс из Вены, в котором летела спортсменка, сел вовремя, но Тимановська так и не вышла из главных дверей терминала.
Однако белорусский оппозиционер Павел Латушко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию со спортсменкой, которая уже находится в Варшаве.
Сегодня Тимановская вылетела из Токио и Варшаву. Изначально предполагалось, что она полетит прямым рейсом, однако спортсменка летела с пересадкой через Вену.
Отметим, что правительство Польши предоставило ей визу и предложило продолжить свою спортивную карьеру.
Напомним, белорусская легкоатлетка подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ее отстранили от Олимпиады после того, как она раскритиковала руководство белорусской сборной.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала МОК расследовать действия Беларуси в отношении спортсменов на ОИ.