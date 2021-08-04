RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білоруська спортсменка Тімановська прибула до Варшави

Автор: РБК-Україна

Білоруська спортсменка Христина Тімановська прилетіла до Варшави. Раніше Польща видала їй гуманітарну візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиціонера Павла Латушка.

Представники білоруської громади в Польщі очікували на Тімановську в аеропорту Варшави. Рейс з Відня, в якому летіла спортсменка, сів вчасно, але Тімановська так і не вийшла з головних дверей терміналу.

Однак білоруський опозиціонер Павло Латушко опублікував на своїй сторінці у Facebook фотографію із спортсменкою, яка вже перебуває у Варшаві.

Сьогодні Тімановська вилетіла з Токіо і Варшаву. Спочатку передбачалося, що вона полетить прямим рейсом, проте спортсменка летіла з пересадкою через Відень.

Зазначимо, що уряд Польщі надав їй візу і запропонував продовжити свою спортивну кар'єру.

Нагадавши, Білоруська легкоатлетка подала документи на надання політичного притулку в Польщі.

Її відсторонили від Олімпіади після того, як вона розкритикувала керівництво білоруської збірної.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала МОК розслідувати дії Білорусі щодо спортсменів на ОІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВаршаваспортсменка