Белорусская оппозиция заявила о создании партии

Фото: Мария Колесникова (facebook.com maria kalesnikava)

Штаб оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико сообщил о создании партии "Вместе". О намерениях зарегистрировать партию заявила также руководитель штаба и член Координационного совета Мария Колесникова.

Об этом говорится в видеообращении Бабарико, обнародованном 31 августа на его странице в Twitter.

Отметим, что Бабарико находится под стражей с середины июня, обращение было записано до задержания.

Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.

По словам Колесниковой, документы для регистрации партии подадут в ближайшее время.

"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет. Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", - сказала она.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись выборы президента. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Сразу после выборов в стране начались протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики для разгона протестующих применили резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.