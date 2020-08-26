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Оппозиция в Беларуси заявила о "спорном" статусе правительства

Минск, Среда 26 августа 2020 03:34
Оппозиция в Беларуси заявила о "спорном" статусе правительства
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

По закону президент не может назначать новое правительство до своей инаугурации

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала спорным статус действующего правительства республики, назначенного ее президентом Александром Лукашенко. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели.

Об этом сообщает DW.

Как отметила политик, согласно законодательству Беларуси, новое правительство не может быть сформировано до официальной инаугурации президента, а премьер-министр утверждается только с согласия Палаты представителей.

"На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный", - заявила Колесникова.

19 августа Лукашенко вновь назначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии, все члены прежнего кабинета министров так же сохранили свои посты

Еще один член президиума - Павел Латушко заявил о поддержке общественной инициативы по отзыву действующих депутатов парламента.

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко также в видеообращении.

Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

19 августа Лукашенко вновь назначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии, все члены прежнего кабинета министров так же сохранили свои посты.

Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов в Беларуси, на которых победил действующий президент Лукашенко; одновременно в ЕС начали разработку санкции против белорусских чиновников.

Провести новые выборы в Беларуси призвала Канада; также в Оттаве осудили притеснения мирных протестующих.

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