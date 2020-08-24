Белорусская оппозиция начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию

Координационный совет Беларуси, который будет заниматься процессом передачи власти, начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны. Белорусов призывают начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов.

Об этом в своем Facebook написала Ольга Ковалькова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.

"Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только одного, что он (Лукашенко, - ред.) наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала Ковалькова.

Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие. Больше 7 тысяч человек задержали, из них 600 подали заявления о насилии со стороны милиции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет изменить действующую конституцию страны; Лукашенко предполагал, что после внесения изменений в Основной закон в Беларуси могут состояться новые выборы президента.

Внесение изменений в белорусской конституции поддержали в Министерстве иностранных дел России; Лавров назвал перспективными планы белорусского президента по конституции.