Білоруська опозиція розпочинає підготовку до референдуму про зміни до Конституції

Координаційна рада Білорусі, яка буде займатися процесом передачі влади, починає підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів Палати представників і депутатів місцевих рад.

Про це у своєму Facebook написала Ольга Ковалькова, довірена особа екс-кандидата в президенти Світлани Тихановської.

За її словами, збереження влади в руках колишнього президента призводить до величезних збитків на підприємствах і впливає на добробут народу.

"Каже нам, що привезе робітників з Росії, Китаю, України. Але це наша країна! Ми, народ Білорусі, потребуємо лише одного, що він нарешті пішов.Заявляємо, що діємо тільки в межах Конституції Білорусі. Ми закликаємо громадян по всій країні розпочати процедуру анулювання повноважень депутатів Палати представників та депутатів місцевих рад. Розпочинаємо підготовку до референдуму про зміни до Конституції", - написала Ковалькова.

Нагадаємо, після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували світлошумові гранати, сльозогінний газ, водомети і вогнепальну зброю. Більше 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче змінити чинну конституцію країни; Лукашенко припускав, що після внесення змін до Основного закону в Білорусі можуть відбутися нові вибори президента.

Внесення змін до білоруської конституції підтримали в Міністерстві закордонних справ Росії; Лавров назвав перспективними плани білоруського президента щодо конституції.