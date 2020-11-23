Белорусская автокефальная церковь назвала Лукашенко "диктатором и убийцей" и наложила анафему

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

В Белорусской православной автокефальной церкви наложили анафему на Александра Лукашенко. Ее объявил предстоятель церкви архиепископ Святослав Логин.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Анафему объявили во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

В частности Лукашенко назвали "бывшим президентом", а также "диктатором, убийцей и мучителем народа благоговейного белорусского".

"Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской силе, не выполнять преступные приказы, потому что иначе вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесном жизни ...", - говорится в документе.

РБК-Украина писало, что с начала протестов в Беларуси после президентских выборов 9 августа было задержано 29 940 человек. Правозащитникам известно о более 500 арестах.

Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.