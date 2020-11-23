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Білоруська автокефальна церква назвала Лукашенка "диктатором і вбивцею" і наклала анафему

Білорусь, Понеділок 23 листопада 2020 07:51
Білоруська автокефальна церква назвала Лукашенка "диктатором і вбивцею" і наклала анафему
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Україна

В Білоруській православній автокефальній церкві наклали анафему на Олександра Лукашенка. Її оголосив предстоятель церкви архієпископ Святослав Логін.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Анафему оголосили під час служби в соборі святого Кирила Туровського у канадському Торонто.

Зокрема Лукашенка назвали "колишнім президентом", а також "диктатором, вбивцею і мучителем народу побожного білоруського".

"Ми закликаємо тих, хто все ще служить його сатанинській силі, не виконувати злочинні накази, бо інакше на вас чекає прокляття ваших нащадків у земному житті і пекло в небесному житті ... ", - йдеться в документі.

РБК-Україна писало, що з початку протестів у Білорусі після президентських виборів 9 серпня було затримано 29 940 осіб. Правозахисникам відомо про понад 500 арештів.

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти діючої влади Білорусі. Їх ввели у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.

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