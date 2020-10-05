Из Беларуси отзывают послов ряда стран Евросоюза

Часть послов стран Евросоюза в Беларуси отзываются на консультации по согласованию с Европейской службой внешних связей.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter.

В то же время, не указано, послов каких именно стран отзывают.

"Мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой. В поддержке белорусов и их усилий", - написал Рау.

Он также отметил, что демократизация Беларуси остается приоритетом.

"Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь. Все попытки заклеймить любое государство-член ЕС будут встречены прямым и взаимным ответом", - добавил министр.

РБК-Украина писало, что МИД Литвы отзывает посла в Минске для консультаций.

Ранее сообщалось, что посол Украины продолжит работать в Беларуси.