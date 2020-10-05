З Білорусі відкликають послів низки країн Євросоюзу

Частина послів країн Євросоюзу в Білорусі відгукуються на консультації щодо узгодження з Європейською службою зовнішніх зв'язків.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау в Twitter.

У той же час, не вказано, послів яких саме країн відкликають.

"Ми прийняли спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих в Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначне вираз солідарності з Польщею і Литвою. В підтримку білорусів та їхніх зусиль", - написав Рау.

Він також зазначив, що демократизація Білорусі залишається пріоритетом.

"Нам потрібні відкриті канали зв'язку, щоб підтримати тих, хто бореться за незалежну, суверенну і демократичну Білорусь. Всі спроби затаврувати будь-яка держава-член ЄС будуть зустрінуті прямим і взаємним відповіддю", - додав міністр.

РБК-Україна писало, що МЗС Литви відкликає посла в Мінську для консультацій.

Раніше повідомлялося, що посол України продовжить працювати в Білорусі.