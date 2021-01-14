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Білорусів з березня почнуть штрафувати за біло-червоно-білі прапори

Мінськ, Четвер 14 січня 2021 17:21
Білорусів з березня почнуть штрафувати за біло-червоно-білі прапори
Фото: протестувальник тримає біло-червоно-білий прапор (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: Дмитро Левицький

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погодив оновлення Кодексу про адмінпорушення та Процесуально-виконавчого кодексу про адмінпорушення. У нових кодексах передбачено штраф за біло-червоно-білі прапори.

Про це повідомив наближений до оточення Лукашенка Telegam-канал "Пул первого".

Офіційно оновлені кодекси ще не опубліковано, але, як пише "Пул первого", за використання біло-червоного-білого прапору білорусам доведеться заплатити 580 білоруських рублів, а юридичних осіб будуть штрафувати на 1740 білоруських рублів.

Нові кодекси набудуть чинності 1 березня 2021 року.

Зазначимо, біло-червоно-білий прапор - є історичним національним стягом Білорусі. Біло-червоно-білий стяг був прапором Білоруської Народної Республіки у 1918 році та прапором Республіки Білорусь у 1991-1995 роках. Після приходу до влади Лукашенка біло-червоно-білий прапор змінив прапор Білоруської РСР.

Біло-червоно-білий прапор активно використовується учасниками акцій протесту, які спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Нагадаємо, наприкінці грудня Лукашенко назвав протести у Білорусі "спробою відродити нацизм". Тоді ж Лукашенко порівняв біло-червоно-білий прапор з нацистською символікою.

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Новини України В світі Олександр ЛукашенкофлагштрафПротести у Білорусі

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