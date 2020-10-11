В Белом доме заявили, что Трамп уже не заразен

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент США, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Такой результат показал ПЦР-тест.

Об этом говорится в меморандуме, который распространила пресс-служба Белого дома.

"Проведенный сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи вируса", - говорится в документе.

Напомним, коронавирус у Трампа подтвердили 2 октября. Вместе с ним COVID-19 заболела и его жена Мелания. Позже коронавирус подтвердили у нескольких помощников и советников Трампа. Накануне установления диагноза Трамп принял участие в президентских дебатах с Джо Байденом.

Ранее Трамп появился без маски перед своими сторонниками во время первого публичного мероприятия с момента заражения COVID-19. С балкона Белого дома он заявил, что чувствует себя прекрасно.

Кроме того, Трамп заявил, что уже не принимает лекарства против коронавируса. Он также предложил предоставить свою плазму крови с антителами к коронавирусу для изготовления лекарств.