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Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний

США, Неділя 11 жовтня 2020 05:03
Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Надія Собенко

Лікар Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що президент США, який перехворів коронавірусом, більше не заразний. Такий результат показав ПЛР-тест.

Про це йдеться в меморандумі, який розповсюдила прес-служба Білого дому.

"Проведений сьогодні вранці ПЛР-тест показує, за прийнятими стандартами, що більше він не становить для інших ризику передачі вірусу", - йдеться в документі.

Нагадаємо, коронавірус у Трампа підтвердили 2 жовтня. Разом з ним COVID-19 захворіла і його дружина Меланія. Пізніше коронавірус підтвердили у кількох помічників і радників Трампа. Напередодні встановлення діагнозу Трамп взяв участь в президентських дебатах з Джо Байденом.

Раніше Трамп з'явився без маски перед своїми прихильниками під час першого публічного заходу з моменту зараження COVID-19. З балкона Білого дому він заявив, що почувається чудово.

Крім того, Трамп заявив, що вже не вживає ліки проти коронавірусу. Він також запропонував надати свою плазму крові з антитілами до Коронавіруси для виготовлення ліків.

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