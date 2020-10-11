Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Лікар Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що президент США, який перехворів коронавірусом, більше не заразний. Такий результат показав ПЛР-тест.

Про це йдеться в меморандумі, який розповсюдила прес-служба Білого дому.

"Проведений сьогодні вранці ПЛР-тест показує, за прийнятими стандартами, що більше він не становить для інших ризику передачі вірусу", - йдеться в документі.

Нагадаємо, коронавірус у Трампа підтвердили 2 жовтня. Разом з ним COVID-19 захворіла і його дружина Меланія. Пізніше коронавірус підтвердили у кількох помічників і радників Трампа. Напередодні встановлення діагнозу Трамп взяв участь в президентських дебатах з Джо Байденом.

Раніше Трамп з'явився без маски перед своїми прихильниками під час першого публічного заходу з моменту зараження COVID-19. З балкона Білого дому він заявив, що почувається чудово.

Крім того, Трамп заявив, що вже не вживає ліки проти коронавірусу. Він також запропонував надати свою плазму крові з антитілами до Коронавіруси для виготовлення ліків.