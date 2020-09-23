В Белом доме заявили, что сделка по TikTok не согласована до конца

Сделка по продаже американского сегмента социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart не согласована до конца. Процесс согласования условий сделки продолжается.

Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу заявил в эфире телеканала CNBC.

"Я не хотел бы забегать вперед, президент выразил определенный оптимизм в этом отношении, но сделка еще не завершена", - сказал он.

Кудлоу отметил, что США считают принципиально важным урегулировать вопрос безопасности персональных данных пользователей американского сегмента соцсети и вопрос прав собственности.

"Главный претендент Oracle прорабатывает это с технической точки зрения. Я не могу предвосхищать, каков будет финальный результат. Президент хочет, чтобы новая компания принадлежала США, если эта новая компания появится", - пояснил Кудлоу.

Напомним, 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.