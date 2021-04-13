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В Белом доме заявили, что пока рано говорить о месте встрече Байдена и Путина

Автор: РБК-Украина

Пока рано говорить о месте, где могут провести саммит президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Планы подготовки встречи еще не разработаны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки в ходе брифинга.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о возможном месте встречи Байдена с Путиным.

"Мы только на начале этого процесса. Когда у нас будет больше деталей, мы их вам расскажем", - сказала Псаки.

В то же время, пресс-секретарь предположила, что такая встреча может состятся летом.

Ранее Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы в отношениях США и России. В Белом доме предлагают провести саммит президентов в ближайшие месяцы.

Напомним, сегодня Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден
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