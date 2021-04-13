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У Білому домі заявили, що поки рано говорити про місце зустрічі Байдена і Путіна

Автор: РБК-Україна

Поки рано говорити про місце, де можуть провести саміт президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін. Плани підготовки зустрічі ще не розроблені.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі в ході брифінгу.

Таким чином вона відповіла на запитання журналіста про можливе місце зустрічі Байдена з Путіним.

"Ми тільки на початку цього процесу. Коли у нас буде більше деталей, ми їх вам розповімо", - сказала Псакі.

У той же час, прес-секретар припустила, що така зустріч може відбутися влітку.

Раніше Байден запропонував Путіну зустрітися на території третьої країни, щоб обговорити актуальні питання у відносинах США і Росії. У Білому домі пропонують провести саміт президентів у найближчі місяці.

Нагадаємо, сьогодні Байден провів телефонну розмову з Путіним, в ході якого підняв питання про стягання російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

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