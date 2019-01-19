У Білому домі сказали, коли Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Точна дата зустрічі ще не названа: але вона відбудеться в лютому

Нова зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і лідера Північної Кореї КНДР Кім Чен Ина відбудеться у лютому 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з смітник на агенство dpa.

Як оголосили в Білому домі за результатами сьогоднішньої зустрічі зі спеціальним посланцем Кім Чен Ина генералом Кім Ен Чхолом, нові переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР відбудуться наприкінці лютого. Про місце проведення саміту оголосять пізніше.

"Президент очікує зустрічі з головою Кімом в місці, яке буде оголошено пізніше", - повідомила прес-лужба Білого дому.

Південнокорейські ЗМІ заявили, що парламентер про КНДР, можливо, передав президенту США лист від північнокорейського лідера Кім Чен Ина.



Зазначимо, що перед зустріччю Трампа з північнокорейським парламентером генералом Кім Ен Чхолом Білий дім заявив: "Вони обговорять відносини між двома країнами і подальший прогрес в остаточній, повністю перевіреній денуклеаризації Північної Кореї".

Нагадаємо, раніше джерела CNN повідомили, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести особисту зустріч в Бангкоку, Ханої і Гаваях.

Додамо, що Південна Корея підтримує переговори США і КНДР з денуклеаризації, натякнувши, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів з Північної Кореї могли б прискорити процес денуклеаризації.