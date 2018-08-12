Президент Туреччини пригрозив "розпрощатися" з США і піти до нових союзників

Ердоган заявив, що Туреччина звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив США "розпрощатися" з ними і "звернутися до нових партнерів та альянсів". Про це повідомляє агентство Anadolu.

"Ми розпрощаємося з тими, хто жертвує своїм стратегічним партнерством і союзництвом з країною з населенням 81 млн осіб, воліючи мати справу з терористичними організаціями", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини попередив, що його країна звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.

"Якщо ви будете тиснути на нас через долар, ми будемо шукати інші способи виконання наших завдань", - заявив він.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національної безпеки. У свою чергу Туреччина готує відповідь США на нові мита на алюміній і сталь.