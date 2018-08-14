У Білому домі розповіли про зустріч Болтона з послом Туреччини

Сторони обговорили відносини між країнами

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань національної безпеки Джон Болтон зустрівся у понеділок, 13 серпня, з посолом Туреччини в США Сердаром Кіліком. Як повідомила речник Білого дому Сара Сандерс сторони обговорили відносини країн, передає Reuters.

Зокрема, зустріч сторін відбулась на тлі загострень між двома країнами, в тому числі у зв'язку з підвищенням мит на товари. Це, зокрема, призвело до значного послаблення турецької національної валюти.

"Болтон і Кілік обговорили справу пастора Ендрю Брансона, який продовжує утримуватися під вартою в Туреччині, а також поточний стан турецько-американських відносин", - зазначила Сандерс.

Також речник адміністрації Трампа додала, що зустріч відбулася на прохання турецької сторони.

Зазначимо, пастор Ендрю Бренсон працював у Туреччині понад 20 років. Його затримали в 2016 році та звинуватили в тероризмі й шпигунстві. Анкара заявляє, що нібито Бренсон допомагав групам, які стояли за організацією військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року.

Нагадаємо, 11 серпня 2018 року з'явилась заява Міністерства закордонних справ Туреччини про те, що Туреччина готується відповісти на нові мита Сполучених Штатів Америки на сталь і алюміній, які розпорядився ввести Дональд Трамп.

Наступного дня, 12 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив США "розпрощатися" з ними і "звернутися до нових партнерів та альянсів".