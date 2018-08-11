Туреччина готує відповідь на нові мита США на алюміній і сталь

У МЗС Туреччини заявили, що готують гідну відповідь США

Туреччина готується відповісти на нові мита Сполучених Штатів Америки (США) на сталь і алюміній, які розпорядився ввести Дональд Трамп. Про це сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хамі Аской, зазначено в заяві.

Зокрема, в заяві йдеться, що рішення президента США Дональда Трампа ввести додаткові тарифи на турецькі сталь і алюміній "не може асоціюватися з серйозністю, яку очікують від держави".

"Всі кроки, вжиті проти Туреччини, як і раніше, отримають гідну відповідь", - заявили в МЗС.

За словами Аскоя, рішення Трампа повністю ігнорує правила Світової організації торгівлі (СОТ). Також прес-секретар зазначив, що Сполучені Штати не зможуть досягти якихось результатів з допомогою санкцій і тиску.

"Це тільки зашкодить нашому альянсу, який формувався важкою працею", - підкреслив Аской.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національній безпеці.