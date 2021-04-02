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Агрессия РФ, коррупция и COVID: у Байдена раскрыли подробности разговора с Зеленским

Новина українською → Вашингон, Пятница 02 апреля 2021 18:14
Агрессия РФ, коррупция и COVID: у Байдена раскрыли подробности разговора с Зеленским Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили реформы, коррупцию и сотрудничество между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В ходе разговора Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он также подчеркнул приверженность Белого дома к активизации стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной "на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Отметим, что разговор между Байденом и Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала наращивать войска на украинской границе.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между главами оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с Россией.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Россия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии.

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