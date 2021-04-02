Агрессия РФ, коррупция и COVID: у Байдена раскрыли подробности разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор . В ходе беседы лидеры обсудили реформы, коррупцию и сотрудничество между странами.

В ходе разговора Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он также подчеркнул приверженность Белого дома к активизации стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной "на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

Отметим, что разговор между Байденом и Зеленским произошел после того, как на Донбассе в результате обстрела погибли четверо военных, а Россия начала наращивать войска на украинской границе.