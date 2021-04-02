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Агресія РФ, корупція і COVID: у Байдена розкрили подробиці розмови з Зеленським

Новость на русском → Вашингон, П'ятниця 02 квітня 2021 18:14
Агресія РФ, корупція і COVID: у Байдена розкрили подробиці розмови з Зеленським Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський провели перший телефонну розмову (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили реформи, корупцію та співробітництво між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

В ході розмови Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючою агресією Росії на Донбасі і в Криму.

Він також підкреслив прихильність Білого дому до активізації стратегічного партнерства на підтримку плану українського президента по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, що ґрунтується "на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України".

"Лідери погодилися, що ці реформи є центральним елементом євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Байден і Зеленський обговорили важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.

Зазначимо, що розмова між Байденом і Зеленським сталася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала нарощувати війська на українському кордоні.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова між главами оборонних відомств України та Сполучених Штатів. Глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв, що в разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці з Росією.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

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