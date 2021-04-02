Агресія РФ, корупція і COVID: у Байдена розкрили подробиці розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели перший телефонний розмова . У ході бесіди лідери обговорили реформи, корупцію та співробітництво між країнами.

В ході розмови Байден підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед триваючою агресією Росії на Донбасі і в Криму.

Він також підкреслив прихильність Білого дому до активізації стратегічного партнерства на підтримку плану українського президента по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, що ґрунтується "на наших спільних демократичних цінностях, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання народу України".

"Лідери погодилися, що ці реформи є центральним елементом євроатлантичних устремлінь України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Байден і Зеленський обговорили важливість тісної співпраці країн для стримування пандемії COVID-19 та зміцнення демократії в регіоні.

Зазначимо, що розмова між Байденом і Зеленським сталася після того, як на Донбасі в результаті обстрілу загинули четверо військових, а Росія почала нарощувати війська на українському кордоні.