В Белом доме рассказали, при каких условиях Байден может встретиться с Путиным
В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден будет готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным после отказа Москвы от агрессии и при условии деэскалации и приверженности дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, прямые переговоры американского лидера с руководителем Кремля будут возможны "только в том случае, если заранее будут даны определенные гарантии".
"Это будет зависеть от того, о чем хочет поговорить президент Путин. Мы очень четко дали понять, что должна быть ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент пойдет на такой разговор", - заявила она.
Ранее сообщалось, что президент США Байден проведет совещание в телефонном формате с европейскими лидерами о ситуации в Украине и российском вторжении.
Также мы писали о том, что американский президент Джо Байден предложил выделить почти миллиард долларов для помощи Украине.
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