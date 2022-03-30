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У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним

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Середа 30 березня 2022 02:13
У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним У Білому домі назвали умови для переговорів Байдена з Путіним (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Білому домі розповіли, що президент США Джо Байден буде готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним після відмови Москви від агресії та за умови деескалації й прихильності дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, прямі переговори американського лідера з керівником Кремля будуть можливі "тільки в тому випадку, якщо заздалегідь будуть дані певні гарантії".

"Це залежатиме від того, про що хоче поговорити президент Путін. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що має бути відчутна деескалація з боку Росії та чітка, щира прихильність дипломатії, перш ніж президент піде на таку розмову", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що президент США Байден проведе нараду в телефонному форматі з європейськими лідерами про ситуацію в Україні та російське вторгнення.

Також ми писали про те, що американський президент Джо Байден запропонував виділити майже мільярд доларів для допомоги Україні.

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