У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним
У Білому домі розповіли, що президент США Джо Байден буде готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним після відмови Москви від агресії та за умови деескалації й прихильності дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами директора з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, прямі переговори американського лідера з керівником Кремля будуть можливі "тільки в тому випадку, якщо заздалегідь будуть дані певні гарантії".
"Це залежатиме від того, про що хоче поговорити президент Путін. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що має бути відчутна деескалація з боку Росії та чітка, щира прихильність дипломатії, перш ніж президент піде на таку розмову", - заявила вона.
Раніше повідомлялося, що президент США Байден проведе нараду в телефонному форматі з європейськими лідерами про ситуацію в Україні та російське вторгнення.
Також ми писали про те, що американський президент Джо Байден запропонував виділити майже мільярд доларів для допомоги Україні.
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