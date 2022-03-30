У Білому домі розповіли, за яких умов Байден може зустрітися з Путіним

У Білому домі назвали умови для переговорів Байдена з Путіним (колаж РБК-Україна)

У Білому домі розповіли, що президент США Джо Байден буде готовий до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним після відмови Москви від агресії та за умови деескалації й прихильності дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.