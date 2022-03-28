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Байден предлагает выделить почти миллиард долларов на помощь Украине

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Понедельник 28 марта 2022 18:46
Байден предлагает выделить почти миллиард долларов на помощь Украине Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил бюджет на 2023 год. Он предусматривает почти миллиард долларов Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Согласно предложенным Байденом бюджетом, США также выделят и 6,9 млрд долларов на:

  • Европейскую инициативу сдерживания;
  • НАТО;
  • противодействия российской агрессии.

"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

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