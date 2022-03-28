Байден предлагает выделить почти миллиард долларов на помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил бюджет на 2023 год. Он предусматривает почти миллиард долларов Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

Согласно предложенным Байденом бюджетом, США также выделят и 6,9 млрд долларов на:

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.