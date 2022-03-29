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Байден проведет совещание с европейскими лидерами по Украине, - CNN

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Вашингтон, Вторник 29 марта 2022 16:23
Байден проведет совещание с европейскими лидерами по Украине, - CNN Фото: Джо Байден (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 29 марта, Байден проведет совещание в телефонном формате с европейскими лидерами. Главной темой станет ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По сообщениям Белого дома, Джо Байден сегодня созвонится с мировыми лидерами, чтобы обсудить последние события связанные с вторжением России в Украину.

Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Отметим, что ранее Байден предложил выделить почти миллиард долларов для помощи Украине.

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