Байден проведет совещание с европейскими лидерами по Украине, - CNN

Сегодня, 29 марта, Байден проведет совещание в телефонном формате с европейскими лидерами. Главной темой станет ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По сообщениям Белого дома, Джо Байден сегодня созвонится с мировыми лидерами, чтобы обсудить последние события связанные с вторжением России в Украину.

Ожидается, что в разговоре примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.