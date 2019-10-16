В Белом доме проведут внутреннюю проверку из-за разговора Трампа с Зеленским

фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

Чиновников администрации проверят из-за процедуры импичмента

В Белом доме планируют провести внутреннюю проверку в отношении чиновников администрации президента США, чтобы проанализировать их действия после телефонного разговора между Дональда Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что советники Трампа опасаются, что действия чиновников могут быть направлены на "поиск крайнего" в расследовании импичмента президента США, которого обвиняют в злоупотреблении властью.

Напомним, в США Палата представителей Конгресса начала процедуру расследования импичмента Трампа, который, якобы, оказывал давление на Зеленского с целью возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына одного из главных конкурентов президента США на будущих выборах Джо Байдена. В результате Белый дом опубликовал стенограмму разговора между Трампом и Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает давление со стороны Трампа. По его словам, Трамп не пытался шантажировать ни в ходе их июльского телефонного разговора, ни в ходе сентябрьской встречи.