Байден считает, что переизбрание Трампа развалит НАТО

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден заявил, что Трамп ничего не знает о внешней политике, хвалит Путина и критикует американскую разведку

Президент США Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении России и может допустить распад НАТО. Об этом во время теледебатов заявил бывший вице-президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Он назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим" президентом.

"Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание", - отметил Байден.

Байден добавил, что Трамп положительно отзывался о российском коллеге Владимире Путине и критиковал американскую разведку.

"Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю (президенту России) Владимиру Путину, я не верю нашей разведке", − отметил он.

По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

"Если его переизберут, я обещаю вам, НАТО перестанет существовать. У всех нас будут настоящие проблемы", - сказал Байден.

Напомним, Джо Байден - один из соперников Трампа в грядущей президентской гонке. В начале октября он поддержал предложение об импичменте Трампу.

Также Байден отметил, что даст Конгрессу возможность делать свою работу с процедурой импичмента действующего президента.