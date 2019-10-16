У Білому домі проведуть внутрішню перевірку з-за розмови Трампа з Зеленським

фото: Білий будинок (obamawhitehouse.archives.gov)

Чиновників адміністрації перевірять через процедури імпічменту

У Білому домі планують провести внутрішню перевірку щодо чиновників адміністрації президента США, щоб проаналізувати їх дії після телефонної розмови між Дональд Трамп і президентом України Володимиром Зеленським. Про це передає The New York Times.

Повідомляється, що радники Трампа побоюються, що дії чиновників можуть бути спрямовані на "пошук крайнього" у розслідуванні імпічменту президента США, якого звинувачують у зловживанні владою.

Нагадаємо, в США Палата представників Конгресу почала процедуру розслідування імпічменту Трампа, який нібито чинив тиск на Зеленського з метою відновити розслідування щодо Хантера Байдена, сина одного з головних конкурентів президента США на майбутніх виборах Джо Байдена. В результаті Білий дім опублікував стенограму розмови між Трампом і Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський заперечує тиск зі сторони Трампа. За його словами, Трамп не намагався шантажувати ні в ході їх липневого телефонної розмови, в ході вересневої зустрічі.