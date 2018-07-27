В Белом доме прокомментировали подготовку удара США по Ирану

Зампресс-секретаря Белого дома не смог подтвердить информацию о подготовке

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли прокомментировал информацию о готовности США нанести удар по ядерным объектам Ирана с помощью австралийских оборонных объектов. Об этом сказано на сайте американской администрации.

Гидли не смог подтвердить указанную информацию и посоветовал обратиться по поводу этой информации в Пентагон.

"Я не могу подтвердить это сообщение. Я бы направил вас в Министерство обороны с этим вопросом", - рассказал заместитель пресс-секретаря.

Гидли добавил, что президент США Дональд Трамп ясно обозначил свою позицию по отношению к Тегерану.

Напомним, ABC News, ссылаясь на источники в австралийском правительстве, сообщило, что Штаты при помощи Австралии готовят удар по ядерным объектам Ирана. Отмечалось, что удар по ядерным объектам Ирана может произойти уже в августе. Издание также сообщило, что Австралия будет задействована для определения целей при подготовке удара.

Подчеркнем, что глава правительства Австралии Малкольм Тернбулл опроверг информацию о том, что США могут готовиться к бомбардировке ядерных объектов в Иране.