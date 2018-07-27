У Білому домі прокоментували підготовку удару США по Ірану

Зампресс-секретаря Білого дому не зміг підтвердити інформацію про підготовку

Заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі прокоментував інформацію про готовність США завдати удару по ядерних об'єктах Ірану за допомогою австралійських оборонних об'єктів. Про це сказано на сайті американської адміністрації.

Гідлі не зміг підтвердити зазначену інформацію і порадив звернутися із приводу цієї інформації у Пентагон.

"Я не можу підтвердити це повідомлення. Я б вас направив у Міністерство оборони з цим питанням", - розповів заступник прес-секретаря.

Гідлі додав, що президент США Дональд Трамп ясно визначив свою позицію по відношенню до Тегерану.

Нагадаємо, ABC News, посилаючись на джерела в австралійському уряді, повідомило, що Штати за допомогою Австралії готують удар по ядерних об'єктах Ірану. Зазначалося, що удар по ядерних об'єктах Ірану може відбутися вже в серпні. Видання також повідомило, що Австралія буде задіяна для визначення цілей при підготовці удару.

Підкреслимо, що глава уряду Австралії Малкольм Тернбулл спростував інформацію про те, що США можуть готуватися до бомбардування ядерних об'єктів в Ірані.