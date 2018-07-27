Австралия отрицает возможную поддержку ударов США по Ирану

Премьер-министр Австралии опроверг информацию телеканала ABC о возможной поддержке ударов США по Ирану

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл опроверг информацию австралийского телеканала ABC о том, что США могут готовиться к бомбардировке ядерных объектов в Иране. Об этом сообщает The Guardian.

Тернбулл отметил, что готовя сообщение, ABC не обратилась за комментарием ни к его офису, ни к Министерству обороны, ни к Министерству иностранных дел.Также он отрицал, что тайная база Pine Gap, которая находится на территории Австралии, может играть важную роль в определении целей бомбардировки.

“Я видел сегодня это сообщение на ABC со ссылкой на источники в руководстве правительства Австралии... Это спекуляция”, - сказал он.

Отметим, что ранее австралийское ABC News сообщало, что Соединенные Штаты Америки с помощью Австралии готовят удар по ядерным объектах Ирана.

Издание отмечало, что на севере Австралии размещено секретный военный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса "пяти глаз". Данный альянс ообъединяет спецслужбы США, Британии, Австралии, Канады и Новой Зеландии.